Онлайн-матч по шахматам «Сборная Байкала - Сборная Кубы» пройдет 13 августа в Иркутске

13 августа состоится международная онлайн-встреча между сборной Байкала, куда войдут шахматисты из Иркутска и Улан-Удэ, и сборной Кубы. Спортсмены сыграют на платформе lichess.org с контролем времени 15 минут на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. Матч в онлайн-режиме будут комментировать кубинские и российские гроссмейстеры.

Соревнования посвящены 100-летнему юбилею победы легендарного кубинца Хосе Рауля Капабланки: в 1921 году он прервал 27-летнюю гегемонию второго чемпиона мира Эмануила Ласкера. Матч с кубинской сборной символичен для иркутян, ведь 13 августа свое 95-летие отметил бы легендарный Фидель Кастро, посетивший в мае 1963 года Иркутск.

Организаторами мероприятия выступит Российское общество дружбы с Кубой, Кубинская шахматная федерация и федерации шахмат Иркутска и Бурятии.