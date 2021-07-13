Какие навыки и качества помогут поколению Z с будущей работой

Молодежь поколения Z уже выходит на рынок труда. Работодатели ищут подходы к молодым соискателям, чтобы растить лояльные кадры с ранних лет. Онлайн-школа Skysmart и сервис Работа.ру провели совместное исследование и выяснили, какие навыки и качества необходимы молодежи для успешного трудоустройства и развития карьеры уже на раннем этапе.

Уже сейчас молодежь, как показало исследование онлайн-школы Skysmart, проявляет сознательность в вопросе развития компетенций будущего и собирается учиться и получать новые навыки в период летних каникул – таких нашлось 70% из 2500 опрошенных детей и подростков по всей России.

В числе пожеланий по летнему досугу старшие ребята (от 15 до 17 лет) выделили изучение бытовых навыков взрослой жизни (16%), в их числе лидируют финансовая (75,8%) и правовая грамотность (51%) и развитие soft skills (эмоциональный интеллект, профориентация, навыки ведения переговоров, 15%). Еще 15% опрошенных предпочли заниматься программированием, из них 55% самым интересным занятием в этом направлении назвали разработку игр, геймдизайн, моделирование игровых миров, а те, кто предпочел развиваться в digital (16%), отдали приоритет компьютерной графике, анимации и дизайну (60%).

Другой опрос Skysmart показал, что учащиеся средней школы пока невысоко оценивают некоторые составляющие своей цифровой грамотности.

Половина из них не знает программ для совместной работы и не умеет настраивать совместный доступ в таких программах, у 60% ребят поменять расширение файла с .doc на .pdf вызывает сложности, 29% не умеют работать в Microsoft Word, Excel, Power Point, 35% не знают, как покупать в интернете с помощью банковской карты или электронных платежных систем, 12% прибегают к посторонней помощи для установки приложения на телефон или компьютер, и 23% при подготовке доклада или реферата опираются только на один источник в интернете, что говорит о неумении искать и анализировать информацию в сети. Кстати, согласно опросу, только каждый пятый российский школьник получает достаточно знаний, все остальные – нет.

«Развитие необходимых навыков с раннего возраста, дополнительное обучение и стажировки значительно увеличат шансы на достойную должность и зарплату юных соискателей по достижении ими трудоспособного возраста, когда они смогут уже официально оформляться и начинать карьерный путь. И подтянуть навыки можно уже сейчас, во время летних каникул, когда появляется достаточно времени, чтобы в свободной форме, без скучной теории и зубрежки, заняться освоением практических навыков, которые пригодятся во взрослой жизни, и изучить азы будущей профессии», – говорит директор онлайн-школы Skysmart Михаил Митин.

На сегодняшний день работодатели также заинтересованы в найме молодых и перспективных кадров с развитыми цифровыми навыками и навыками взрослой жизни. Согласно исследованию сервиса Работа.ру, проведенного в мае 2021 года среди более 1000 представителей российских работодателей, абсолютное большинство работодателей (84%) отмечают готовность обучать начинающих специалистов недостающим навыкам за счет компаний.

Главным преимуществом молодых сотрудников 64% российских работодателей назвали желание учиться и получать опыт. 58% представителей бизнеса рассказали, что молодых неопытных сотрудников проще готовить и обучать под конкретную компанию. Также более половины опрошенных (52%) отметили, что молодые работники отличаются энергичностью и целеустремленностью. 43% компаний указали в качестве преимуществ молодежи гибкость ума и креативность, а 40% опрошенных отметили возможность быстро вливаться в коллектив. Также 35% работодателей готовы нанимать молодых специалистов из-за невысоких зарплатных ожиданий.

Из минусов неопытных и молодых сотрудников работодатели чаще всего отмечают безответственность (69%), недисциплинированность (63%), завышенные зарплатные ожидания (55%).