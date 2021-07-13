Сибиряки назвали справедливую цену земельного участка

36% жителей Сибири считают, что справедливая цена для земельного участка в их регионе - от 15 тысяч до 120 тысяч рублей за сотку, при этом 10% наших земляков выступают за бесплатную раздачу земли. Для 70% главными критериями при выборе загородного жилья являются расстояние до города и наличие инженерных коммуникаций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Многие сибиряки мечтают о жизни за городом, но их отпугивает неразвитость ифраструктуры, объемы расходов на покупку земельного участка, строительство дома и дальнейшее его содержание. Отвечая на вопрос, какая стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство для покупки является справедливой для вашего региона (при условии наличия подъезда и к участку и электричества), 10% выступили за бесплатную раздачу земли. По мнению 13%, справедливая цена для участка - до 15 тысяч рублей за сотку. 16% считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку, 12% - 30- 60 тысяч, 8% - 60-120 тысяч за сотку, 5% - 120- 240 тысяч и 3% - более 240 тысяч рублей. При этом треть респондентов затруднилась назвать такую цену.

Главными критериями при выборе участка под загородное жилье (можно было давать более одного варианта ответа) 69% опрошенных назвали расстояние от города, 68% - наличие инженерных коммуникаций, 57% - наличие леса, реки или озера, 56% - цену земельного участка, 44% - юридическую чистоту участка, 37% - особенности участка (его размер, расположение и рельеф), 34% интересует категория земли, 21% - направление загородной трассы, по которой находится участок. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.