Банки выплатят надбавку к «школьным» 10 тысячам

Каждая российская семья, воспитывающая школьников, в августе получит от государства по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Но это не всё. Сразу четыре крупных банка заявили о том, что готовы приумножить государственные выплаты, «накинув» ещё 1-2 тысячи рублей и предложив дополнительные бонусы. «Мы готовы поддержать российские семьи», – заявляют в банках. «Это хороший маркетинговый ход, если банки включились в гонку за путинским выплатами», – уверяют эксперты.

1 000 рублей от Альфа-Банка

Альфа-Банк обещает добавить к каждой выплате от государства на сборы ребенка в школу по 1000 рублей. Для получения вознаграждения достаточно указать в личном кабинете на портале «Госуслуги» реквизиты своей «Альфа-Карты». Если карты пока нет, ее можно оформить на сайте.

В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили SIA.RU, что никакого подвоха нет, речь идет о выплате реальных денег.

– Многие банки готовы предоставить клиентам бонусы при выплате «школьных», но Альфа платит именно живые деньги. Если указываются реквизиты карты Альфа-Банка, то в августе клиент получит вместо 10 тысяч 11 тысяч рублей, – сообщили SIA.RU в банке.

Также семьи получат бесплатную страховку от Группы «АльфаСтрахование» на случай осложнений от COVID-19.

1 000 рублей от ВТБ

ВТБ также готов дополнительно начислить 1 000 бонусов клиентам, которые воспользуются картой банка для получения государственных «школьных» выплат.

Для этого клиенту не потребуется производить дополнительных действий: в течение недели после получения школьной выплаты 1 000 бонусов за каждого ребенка начислятся на бонусный счет родителя. В банке подчеркивают, что их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы.

Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей.

2 000 бонусных рублей от Сбера

По 2 000 бонусных рублей доплаты получат родители школьников, которые являются клиентами Сбера. Чтобы получить доплату к каждой выплате от государства, нужно не только иметь карту Сбера, но и бесплатно оформить подписку на СберПрайм.

Бонусные рубли можно потратить на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете. Бонусными рублями можно оплатить: СберМаркет до 20% от покупки, СберМегаМаркет до 50% от покупки.

Дополнительно от Сбера можно получить страховку от несчастного случая для каждого ребёнка на год.

Кешбэк от Почта Банка

На дополнительную финансовую поддержку могут рассчитывать и клиенты Почта Банка.

Так, россияне, которые перечислят соцвыплату на карточный счет в Почта Банке, смогут вернуть 10% за расходные операции с использованием карты МИР (максимум 1000 рублей). Стоит отметить, что Cash Back не начисляется за покупки в супермаркетах, платежи за ЖКУ, ТВ, Интернет, оплату штрафов, бизнес-сервисов и азартных игр, покупку ценных бумаг.

Правительство России утвердило порядок и условия предоставления единовременных выплат в размере 10 тыс. руб. на каждого школьника к началу учебного года. Выплаты смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также обратиться за пособиями смогут люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Пенсионный фонд России будет принимать заявления на выплаты с 15 июля по 1 ноября. Заявление можно подать дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР.