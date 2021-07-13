В Иркутске задержали мужчину после угроз сбросить ребёнка с 14 этажа

В Иркутске мужчина, находясь на балконе 14 этажа жилого дома по ул. Советской, угрожал сбросить 3-х летнего ребенка. Сообщение поступило иркутским полицейским днем 13 июля. На место происшествия незамедлительно прибыли следователи, спасатели и психологи МЧС.

Как сообщает Следственный комитет, в настоящее время ребёнок спасён, мужчина задержан. Следователями проводится допрос подозреваемого. Известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребёнка). Расследование уголовного дела продолжается.