Аварийные здания после наводнения разберут в Тулуне и Нижнеудинске

В Тулуне, Нижнеудинске и поселке Шумский Иркутской области устранят последствия наводнения 2019 года – разберут аварийные здания и вывезут мусор. К работам привлекут студентов-добровольцев, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Сейчас эти завалы не только портят облик населенных пунктов, но и представляют серьезную опасность, – отметил глава региона.



Предстоит разобрать 880 строений, очистить от мусора 795 участков, отремонтировать четыре остановки, высадить деревья. Работы продлятся до 20 августа.