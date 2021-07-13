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Аварийные здания после наводнения разберут в Тулуне и Нижнеудинске

В Тулуне, Нижнеудинске и поселке Шумский Иркутской области устранят последствия наводнения 2019 года – разберут аварийные здания и вывезут мусор. К работам привлекут студентов-добровольцев, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Сейчас эти завалы не только портят облик населенных пунктов, но и представляют серьезную опасность, – отметил глава региона.

Предстоит разобрать 880 строений, очистить от мусора 795 участков, отремонтировать четыре остановки, высадить деревья. Работы продлятся до 20 августа.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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