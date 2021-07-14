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Байкал оказался в числе лучших направлений для отпуска по мнению россиян

Почти каждый третий россиянин в этом году намерен провести отпуск дома. Таковы результаты опроса SuperJob. Озеро Байкал выбрало 6% опрошенных респондентов, оно оказалось в одном ряду с такими направлениями, как Абхазия, Армения и Дагестан.

В том, что летом 2021-го отпуск лучше всего проводить дома, уверены 29% россиян. За отдых на даче — 14% респондентов. Каждый восьмой (12%) считает, что этим летом можно отлично отдохнуть на море, а 7% убеждены, что лучше всего было бы отправиться в любую открытую для россиян страну (имеется в виду дальнее зарубежье, за исключением Турции — Греция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Албания и т.д.).

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В том, что в условиях пандемии опасного заболевания отпуск лучше проводить только в России, уверены 6% опрошенных. По мнению 5%, отличным вариантом был бы отдых на природе — на озере или около речки. По 3% россиян считают лучшими идеями для отпуска этим летом среди всех потенциально возможных вариантов отдых в Краснодарском крае, в Крыму и в Турции. Столько же (3%) убеждены, что в 2021 году отпуск лучше вообще не брать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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