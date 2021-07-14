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Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с коронавирусом

Российская делегация посетит Египет для оценки эпидемиологической ситуации и профилактических мероприятий в местах размещения туристов. Это связано с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта, сообщил Роспотребнадзор.

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференцсвязи провела переговоры с египетской делегацией во главе с Министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. С российской стороны в переговорах также участвовала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Российская сторона предложила создать совместную с Египтом контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией.

– В связи с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта и для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской межведомственной делегации в Арабскую Республику Египет для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений,– сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ближайшее время планируется подготовить и подписать меморандум между Роспотребнадзором и Минздравом Египта о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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