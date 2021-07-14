Альберт Авдолян предложил за свой счет построить третью ветку БАМа

Компания Альберта Авдоляна «А-Проперти» намеревается построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения (95% принадлежит компании, еще 5% у «Ростеха») до Охотского моря Эльга – Чумикан и порта для экспорта угля. Протяженность дороги составит около 500 км и по ней можно будет поставлять 30 млн т угля в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Анастасию Харитонову.

Эксперты оценивают проект в $2,5–3 млрд, он может стать альтернативой третьему этапу расширения БАМа.

Об этом проекте упомянул глава РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 июля. «Коллеги предложили вариант — построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана <...>. То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана», — сказал он. Другие детали проекта он не раскрыл.

Путин сказал, что первый раз об этом слышит, но поручил «делать, если это целесообразно».