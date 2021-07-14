Росводресурсы четвертый раз с начала июля увеличили сбросы воды на Иркутской ГЭС

Два дня назад уровень сброса воды повысили с 2500 до 2800-2900 м3/сек. С 14 июля сброс увеличен до 3100 м3/с.

«Основанием стала фактически складывающаяся гидрологическая обстановка и уточненный прогноз притока к озеру Байкал, который свидетельствует об его увеличении в июле», – сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

На особом контроле находится садоводческие товарищества, расположенные в зоне возможного подтопления. Это СНТ: Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара -3, Нептун.

Ранее ГЭС уже увеличивала уровень сброса воды.

Ученые утверждают, что надо менять систему регулирования уровня Байкала. Они не могут объяснить, чем руководствовались законотворцы в 2001 году, искусственно ограничив диапазон колебаний уровней воды в озере между отметками 456 и 457 метров по условной Тихоокеанской системе высот (постановление №234 от 26 марта 2001 года). Они считают цифры надуманными.

– Для озера характерен затяжной маловодный период, который сменяется резким подъёмом уровня воды. Научно-исследовательская работа, которую проводил Институт водных проблем, и не только она, показала, что в заданных рамках невозможно удержаться физически, – комментирует Виталий Чуканов, научный сотрудник Института водных проблем РАН. – К тому же метровый диапазон – он противоестественный: подгоняя Байкал под эти ограничения, мы уходим от природного гидрологического режима. В природе амплитуда колебаний уровня намного больше. И в том числе это разнообразие гидрологических режимов сформировало уникальную экосистему Байкала.