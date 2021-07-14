ПСБ: COVID-19 остается серьезной угрозой для роста спроса на нефть

МЭА выпустило ежемесячный обновленный прогноз по рынку нефти, где сохранило прогноз на 2021 г. Ожидается, что рост спроса составит 5,4 млн барр./день. Таким образом, оценка 3 месяц подряд сохраняется на уровне февральской минимальной, отмечают аналитики ПСБ:

– МЭА отметило, что после двух месяцев спада мировой спрос на нефть в июне вырос примерно на 3,2 млн барр./день – до 96,8 млн барр./день. Устойчивый глобальный экономический рост, повышение уровня вакцинации и ослабление мер социального дистанцирования будут в совокупности поддерживать более высокий мировой спрос на нефть в оставшуюся часть года. Но при этом агентство констатирует, что рост числа случаев заболевания Covid-19 в ряде стран остается ключевым риском ухудшения прогноза.

Тупиковая ситуация в рамках ОПЕК+, по мнению МЭА, означает, что до тех пор, пока не будет достигнут компромисс, квоты на добычу останутся на уровне июля. В то же время агентство опасается, что над рынками нависла возможность битвы производителей за долю на рынке (пусть и отдаленная), равно как и возможность высоких цен на топливо спровоцировать рост инфляции и нанести ущерб хрупкому восстановлению мировой экономики. Неопределенность в отношении потенциального глобального воздействия варианта Covid-19 Delta в ближайшие месяцы также ограничивает позитивные настроения.

Мы со своей стороны также опасаемся, что рынок нефти может перейти к профициту предложения в случае начала борьбы производителей за долю рынка, но все еще надеемся на согласование позиций. Ситуация с коронавирусом также вызывает опасения и является действительно сильным сдерживающим фактором для повышения прогнозов по росту спроса. Считаем, что при таких условиях потенциал для дальнейшего роста цен на нефть ограничен и ожидаем возврата Brent в зону 70-75 долл./барр. в ближайшее время.