Несанкционированный детский лагерь закрыли в Шелеховском районе

Лагерь в районе скальника «Витязь» не получил разрешение на проведение спортивного мероприятия с участием несовершеннолетних, сообщили SIA.RU в прокуратуре.

Установлено, что на территории рекреационного центра «Витязь» проживали 22 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет в сопровождении двух сотрудников Иркутского скалолазного клуба в целях проведения спортивных сборов по скалолазанию.

Кроме того, в составе группы отсутствовал повар и медработник. Рекреационный центр не оборудован медицинским кабинетом, отсутствовали дезинфицирующие средства, еду готовили на общей кухне с помощью газовых печей и др.

После вмешательства правоохранителей работа детского лагеря прекращена.