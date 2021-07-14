Альфа-Банк автоматизировал работу МФО с участниками закупок

Альфа-Банк первым в России автоматизировал работу микрофинансовых организаций (МФО) с участниками закупок.

Для участия в тендере компании требуется временно заморозить определенную сумму денег. Часто ей неудобно выводить эту сумму из оборота, и она обращается за займом, например, к микрофинансовой организации. После тендера компания обязуется вернуть средства МФО. Однако по разным причинам это происходит не всегда.

Сервис Альфа-Банка защищает МФО от риска невозврата денег. Для этого заемщику автоматически направляется согласие на безакцептное списание средств. По завершении тендера микрофинансовая организация в один клик, без головной боли возвращает деньги на свой счет. Комиссия Альфа-Банка составляет 0,8% от суммы перевода.

Кроме того, сервис существенно упрощает текущую работу МФО. Теперь она может самостоятельно создавать и выдавать займы, видеть статусы по ним, отслеживать ход торгов и возвращение средств. Все эти инструменты есть в личном кабинете МФО в Интернет-банке.

«Это пример того, как Альфа-Банк создал Суперсервис для решения потребностей конкретной группы клиентов. Он принципиально упрощает работу МФО и делает кредитование участников закупок безопасным и удобным», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.