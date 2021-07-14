Карта ВТБ-Магнит признана самой выгодной кобрендовой картой

Frank Research Group признала кобрендовую карту ВТБ и «Магнита» самой выгодной для ежедневных покупок. Награда была вручена в ходе церемонии Frank Cards & Reward Award 2021.

Награда была присвоена карте ВТБ-Магнит Visa по результатам исследования рынка банковских карт и reward-программ. В этой номинации эксперты Frank Research Group сравнивали все имеющиеся на рынке кобрендовые дебетовые карты банков с похожими предложениями у продуктовых ритейлеров. В частности, оценивался доход, который получит клиент при ежедневном использовании карты для всех покупок. Расчет производился при тратах по карте на уровне 20 000 руб. в месяц с учетом расходов на обслуживание карты (если они требуются) с использованием «Калькулятора лояльности».

Всего сравнивалось 8 кобрендовых программ российских банков. По карте ВТБ-Магнит эксперты Frank Research Group оценили размер максимальной выгоды в 2,97% от суммы покупок — этот показатель был признан лучшим на рынке.

«На повседневные покупки в супермаркетах приходится значительная часть трат большинства из нас. Поэтому вместе с партнерами мы предложили особые условия с повышенным кешбэком для владельцев кобрендовых карт ВТБ-Магнит: они могут совершать ежедневные покупки в магазинах сети на максимально выгодных условиях — это подтвердило исследование Frank Research. При этом клиенты „Магнита“ получают больше, чем просто карту лояльности — они получают удобную банковскую карту на каждый день с полным набором современных финансовых продуктов и услуг. Таким образом, мы сформировали универсальный технологичный продукт, который по достоинству оценили эксперты», — комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

«Мы нацелены на то, чтобы сформировать на базе программы лояльности компании экосистему цифровых продуктов, которые обеспечат максимальное число контактов покупателей с брендом „Магнит“. Мы рады, что вместе с ВТБ нам удалось создать продукт, который не только пользуется популярностью у покупателей и укрепляет их лояльность, но и получил признание в профессионально сообществе», — рассказала директор департамента по CRM, лояльности и клиентской аналитике компании «Магнит» Людмила Подъяпольская.

«Магнит» вместе с ВТБ и платежной системой Visa запустил дебетовую кобрендовую карту ВТБ-Магнит в ноябре прошлого года. Владельцы карты получают бонусный кешбэк до 6% за покупки в магазинах сети — «Магнит» у дома, «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит Сити», дискаунтерах «Моя цена» и «Магнит Аптека». Также 1% от суммы транзакции возвращается в виде бонусов при оплате любых покупок по карте. Этими бонусами можно расплатиться на кассах «Магнита» по курсу 1 бонус = 1 рубль. Карту Visa «ВТБ-Магнит» можно заказать на сайте банка, а также оформить в отделениях ВТБ.