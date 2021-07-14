ВТБ финансирует агропромышленный комплекс Татарстана

ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 850 млн рублей сроком до 15 лет с компанией «АПК Продовольственная программа» (агрохолдинг «РМ АГРО»), одним из ведущих агропромышленных предприятий Республики Татарстан. Финансирование осуществляется в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ.

Кредитные средства будут направлены на строительство первой очереди животноводческого комплекса с молочным блоком в селе Малмыжка Мамадышского района Республики Татарстан и закупку оборудования.

«ВТБ является одним из ключевых банков, оказывающих поддержку предприятиям АПК. Мы предлагаем клиентам глубокую экспертизу и широкий спектр финансовых инструментов с учетом специфики отрасли. Условия льготной программы Минсельхоза позволяют им привлекать финансирование для своих проектов на выгодных условиях, поэтому она пользуется устойчивым спросом. В 2021 году только в одном Татарстане мы заключили по данной программе 23 соглашения на сумму почти 5 млрд рублей. Уверен, что строительство нового комплекса „РМ АГРО“ будет способствовать созданию новых рабочих мест и дальнейшему развитию АПК Татарстана, а кроме того пополнит портфель успешных проектов в сельском хозяйстве, реализованных с участием банка», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

«Это не первый инвестиционный проект нашей компании, который финансирует ВТБ. В результате его реализации мы сможем увеличить дойное стадо и довести его до 7 тысяч голов крупного рогатого скота, а также получить более 200 тонн сырого молока ежесуточно», — комментирует Рифат Мутигуллин, генеральный директор ООО «АПК Продовольственная программа».

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