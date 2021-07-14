«Когда границы закрыты, мы открываем счета вашему бизнесу». Примсоцбанк объявил об акции для юрлиц и ИП

Примсоцбанк запускает акцию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Когда границы закрыты, мы открываем счета вашему бизнесу».

Согласно условиям акции, клиенты, которые открывают счета в Иркутске, могут воспользоваться новым тарифом на пакеты расчётно-кассового обслуживания – «Лайт» и «Бизнес». По акции ежемесячная комиссия по ним составит 1 рубль. При этом стандартная ежемесячная комиссия по пакету «Лайт» составляет 1000 рублей, а по пакету «Бизнес» - 3000 рублей.

Период проведения акции с 12 июля по 29 октября 2021 года. Пакет действует 4 месяца с момента подключения.

Дополнительные преимущества для участников акции:

• Бесплатное открытие текущего счета в иностранной валюте;

• Бесплатная постановка/принятие на учёт контракта (кредитного договора) изменение сведений о контракте (кредитного договора), принятом на учет;

• Бесплатное ведение текущего счёта в иностранной валюте.



Важно! Банк оставляет за собой право разрешения спорных вопросов. Банк оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об акции. Факт участия в акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими правилами проведения данной акции.



Узнать подробнее о рассчетно-кассовом обслуживании в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вы можете в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы: 8(800)-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.