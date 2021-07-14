Клиентам Примсоцбанка доступен овердрафт с грейс-периодом

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напомним, овердрафт – это удобная и востребованная услуга, которая позволяет осуществлять платежи при отсутствии собственных средств на расчётном счёте. Как правило, кредитные средства используют в случае непредвиденных расходов для перекрытия кассовых разрывов. Именно поэтому беспроцентный период в 10 дней - отличная возможность получить необходимые денежные средства без дополнительной переплаты. Таким образом, период кредитования составляет 60 дней, а период использования средств – 50 дней.

– Предприниматели уже успели оценить преимущества продукта и в большинстве своём положительно оценивают возможность использования денежных средств для перекрытия кассовых разрывов или для подстраховки в случае непредвиденных расходов, - комментирует Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Отметим, срок действия договора по овердрафту – 12 месяцев, процентная ставка 7,9 % годовых. Минимальный лимит – 100 000 рублей, максимальный – 8 000 000 рублей. В качестве залогового обеспечения можно предоставить недвижимость или автотранспорт.