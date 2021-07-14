Почувствовать себя взрослым и спасти котика: Райффайзенбанк выяснил, когда и почему россияне открывали свои первые кредитки

Почти треть россиян открывают первую кредитную карту в период с 31 года до 40 лет, показало исследование Райффайзенбанка. Большинство же (59%) становятся владельцами кредитных средств ещё раньше: 9% в период с 18 лет до 21 года, 26% — в возрасте 22–25 лет и 24% — в 26–30 лет.

Зачем россиянам кредитные карты?

Главная причина первого обращения к кредитке простая — нужны деньги. Её отметили 60% респондентов. 27% говорят, что хотели почувствовать финансовую свободу, почувствовать себя взрослым. 10% признались, что не смогли отказать, когда им предлагали. 5% открыли кредитку, когда организовывали первый самостоятельный отпуск, ещё 5% — когда обновляли гардероб. Среди иных причин (7%) получения первой кредитной карты наиболее часто встречался ответ «на всякий случай». Ранее Райффайзенбанк сообщал, что по этой же причине россияне главным образом заводят несколько кредитных карт. В 2021 году так поступило 45% респондентов. Годом ранее -только 36% опрошенных.

Как кредитные карты меняют жизнь?

45% россиян признались, что после открытия первой кредитной карты, они стали лучше управлять своими финансами. 26% сказали, что стали дисциплинированнее, а 20% — спокойнее (перестали переживать из-за денег). При этом 22% респондентов признались, что стали покупать больше разных вещей. 14% опрошенных выбрали иную причину: среди них наиболее частый ответ, что они не заметили изменений в своём поведении и жизни, а кто-то из респондентов признался, что на деньги с первой кредитки вылечил кота.

«Кредитные карты — это не просто удобный способ быстро получить необходимую сумму, но и отличный старт для кредитной истории, — говорит Алексей Крамарский, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка. — Особенно это актуально для совсем молодых людей, которые никогда не брали займов. У них нет кредитной истории, и банки весьма осторожно дают таким клиентам кредиты на большие суммы. Аккуратное пользование кредитной картой значительно повышает кредитный рейтинг заёмщика, и в будущем он уже сможет легко получить больший займ или ипотеку».