Держатели карт Visa от Примсоцбанка могут получить 55% скидки на курсы Skillbox

Skillbox – один из лидеров российского рынка онлайн-образования – предоставляет скидку 55% на все курсы и программы онлайн-университета для держателей карт Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum от Примсоцбанка. В онлайн-университете представлено более 560 образовательных программ по маркетингу, дизайну, программированию, разработке игр, управлению и мультимедиа.

Как воспользоваться предложением:

1.Введите промокод «VISASKBX» на сайте.

2.Выберите программу или курс и оплатите покупки вашей картой Visa Classic, Visa Gold или Visa Platinum от Примсоцбанка.

Предложение действует с 1 июня 2021 по 31 августа 2021 года.



Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления, при условии нарушения Партнером условий Программы привилегий, проводимой Компанией. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).

