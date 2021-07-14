Недельные расходы россиян в начале июля снова выросли

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 5 по 11 июля 2021 года недельные расходы россиян выросли до уровня 4864 рублей, что на 4,2% (194 рубля) больше показателя предыдущей недели, и на 6,9% (312 рубля) больше размера недельных расходов 27-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе они показали падение на 1,9% (93 рубля).

Наблюдается восстановительный тренд расходов, которые снижались на фоне усиления противоэпидемиологических мер.