Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области

Два возгорания в Тайшетском и Нижнеудинском районах общей площадью 4 га зарегистрировали накануне, сообщили SIA.RU в администрации области.

Еще пять ликвидированных лесных пожаров были зарегистрированы ранее. Три из них в Мамско-Чуйском, Киренском и Чунском районах произошли на незакрепленной территории. В ликвидации двух пожаров в Усть-Илимском районе принимали участие арендаторы. Всего было задействовано 52 человека, 14 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 294 га.

Также в локализованном состоянии остаются пять лесных пожаров. Из них три ранее зарегистрированные. Два в Катангском районе, один в Киренском. Общая площадь этих очагов 1947 га, из них 1563 га покрыты лесом.