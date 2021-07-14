ИРНИТУ вошел в топ-20 региональных вузов по успешности трудоустройства выпускников

Аналитики hh.ru изучили 3,9 млн резюме российских соискателей с высшим образованием, искавших работу в 2020 году и в первом полугодии 2021 года, и на основании этих данных подготовили первый региональный Рейтинг вузов России по успешности трудоустройства выпускников.

Оценивались российские вузы, в которых обучаются от 3 000 студентов (за исключением московских и военных вузов) – всего более 300 учебных заведений. Эксперты изучили зарплатные ожидания и количество выпускников этих вузов в разные годы, а также долю и количество управленцев и представителей высшего менеджмента от общего числа соискателей с дипломом соответствующего вуза.

Первую строчку в Рейтинге вузов России по успешности трудоустройства выпускников занял Уральский федеральный университет (итоговый балл – 135,9).

Наивысшие позиции в рейтинге среди сибирских вузов у Сибирского федерального университета из Красноярска (итоговый балл – 116,9), это шестое место в рейтинге.

В топ-20 попали еще пять вузов из Сибирского федерального округа: Новосибирский государственный технический университет (итоговый балл 116), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (итоговый балл 114,1), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (итоговый балл 113,1), Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (итоговый балл 112,7) и Национальный исследовательский Томский государственный университет (итоговый балл 111).

Кроме того, Новосибирская область вошла в пятерку регионов по количеству вузов в рейтинге (их 12), наряду с Санкт-Петербургом, республикой Татарстан, Свердловской и Самарской областями, и она же вышла на третье место в топе-5 по количеству резюме в сфере «высший менеджмент» среди выпускников высших учебных заведений.

Ключевые выводы: