Новости
Иркутск и Братск в топе по дневному приросту больных коронавирусом
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
-
14июля
2021Более 79 тысяч человек в Иркутской области заболели COVID-19 с начала пандемииЗа последние сутки выявлено 376 новых случаев.
-
14июля
2021Россия вернулась на четвертое место по числу заражений коронавирусом в миреОбогнав Францию, которая опустилась на пятое место.
-
14июля
2021ВОЗ призвала пока отказаться от идеи ревакцинацииВОЗ считает, что эффективность и безопасность этого мало изучены. Кроме того, богатые страны должны подумать о бедных государствах, где не могут организовать даже первичную вакцинацию.
-
14июля
2021ПСБ: COVID-19 остается серьезной угрозой для роста спроса на нефтьОжидается, что рост спроса составит 5,4 млн барр./день. Оценка 3 месяц подряд сохраняется на уровне февральской минимальной.
-
14июля
2021Россия направит в Египет делегацию для оценки ситуации с коронавирусомЭто связано с отменой ограничений на полёты из России на курорты Египта.