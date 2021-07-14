Иркутск и Братск в топе по дневному приросту больных коронавирусом

Иркутск, Братск и Усть-Илимск лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 14 июля.

Самая сложная ситуация, по-прежнему, в Иркутске. За сутки подтверждено 119 заболевших коронавирусом.

Из 376 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 119 (всего 28 338),

в Братске – 32 (всего 4 419),

в Усть-Илимске – 23 (всего 5 200),

В Ангарске – 20 (всего 8 019).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 28 338,

Ангарск – 8 019,

Иркутский район – 5 449,

Усть-Илимск – 5 200,

Братск – 4 419.