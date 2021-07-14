Более 79 тысяч человек в Иркутской области заболели COVID-19 с начала пандемии

В Иркутской области за последние сутки выявлено 376 новых случаев COVID-19. Это очередной рекорд. Всего с начала пандемии заболели 79 тысяч человек. Такие данные опубликовал 14 июля региональный оперштаб.

Число госпитализированных в ковидом впервые за долгое время снизилось на 77 человек до 5 791. Число больных на амбулаторном лечении, напротив, увеличилось на 311 до 4 333 человек. Таким образом, в настоящее время коронавирусом в регионе болеет более 10 тысяч человек.

Выздоровели за последние сутки 114 человек, скончались – 27.