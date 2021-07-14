В селе Баклаши Иркутской области затопило несколько улиц

Люди не могут выйти из домов из-за высокого уровня воды.

«Ко мне обратились жители села Баклаши. Там затопило несколько улиц. Люди не могут выйти из домов из-за высокого уровня воды. Озёрный переулок, 33в. Срочно прошу обратить внимание, принять меры и эвакуировать жителей подтопленных домов! Оказать им помощь и содействие!», – рассказал Максим Девочкин, депутат Думы Иркутска от избирательного округа №31 на своей странице в Инстаграм.

Ранее ГЭС увеличила уровень сброса воды. Ученые утверждают, что надо менять систему регулирования уровня Байкала. Они не могут объяснить, чем руководствовались законотворцы в 2001 году, искусственно ограничив диапазон колебаний уровней водыв озере между отметками 456 и 457 метров по условной Тихоокеанской системе высот (постановление №234 от 26 марта 2001 года). Они считают цифры надуманными.