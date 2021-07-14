Tele2 приглашает иркутских клиентов в летнее путешествие за призами

Оператор запустил акцию «Главное подключение лета». До 8 августа 2021 года клиентов компании – участников сезонного предложения ждут приятные сюрпризы, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Акция ориентирована на людей, предпочитающих активный отдых. Окунуться в виртуальное путешествие могут не только клиенты Tele2, но и абоненты любого оператора связи. Компания предлагает пройти иркутянам тест на знание популярных туристических мест страны и получить промокод за правильные ответы. Его можно обменять на подарки в фирменных торговых точках Tele2.

Специальное предложение актуально и для новых абонентов оператора. Они также могут принять участие в летнем конкурсе и выиграть один из главных призов, необходимых настоящим путешественникам. Для этого при подключении нужно выбрать любой тарифный план, внести абонентскую плату и заполнить заявку участника акции на промосайте. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте

«Мы стремимся быть на одной волне c нашими клиентами и в поддержку летнего настроения запустили новое предложение. Своим конкурсом мы хотим показать, что интересных мест для отдыха достаточно и в нашей стране. Выбор огромен: Сочи, Камчатка, Байкал, Карелия...Можно выбрать любое направление и даже в отпуске наши абоненты будут всегда на связи с Tele2. Победителей ждут призы, а новых абонентов – еще и возможность выиграть главные подарки, среди которых смартфоны, квадрокоптеры, чемоданы для путешествий и многое другое», – говорит Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.