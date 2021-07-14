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20 тысяч доз вакцины от COVID-19 доставили в Иркутскую область

В ближайшее время «Спутник V» направят в муниципалитеты, сообщили SIA.RU в администрации области.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привита почти 431 тысяча человек, полный курс иммунизации от коронавируса прошли около 303 тысяч жителей региона. 

13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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