20 тысяч доз вакцины от COVID-19 доставили в Иркутскую область

В ближайшее время «Спутник V» направят в муниципалитеты, сообщили SIA.RU в администрации области.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привита почти 431 тысяча человек, полный курс иммунизации от коронавируса прошли около 303 тысяч жителей региона.

13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.