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Мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроют в иркутском Сибэкспоцентре

В павильоне центра разместят пять – десять прививочных кабинок, сообщили SIA.RU в администрации области.

Вакцинацию будут вести медицинские сотрудники, помогать им будут студенты-медики, имеющих доступ к такой работе. Сейчас идёт подбор кадров. Ставить прививки будут без предварительной записи всем желающим, в том числе организованным группам, например, сотрудникам предприятий.  

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Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова отметила, что вакцинация от коронавирусной инфекции ведётся в два этапа, оба компонента желательно вводить в одном и том же пункте. Это позволяет вести учёт прививающихся и прогнозировать доставку иммунопрепарата.  

Сейчас в Иркутске работает три аналогичных мобильных пункта вакцинации, они находятся в крупных торговых центрах города. По предварительной записи поставить прививку можно в любой поликлинике. 

13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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