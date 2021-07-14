Мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроют в иркутском Сибэкспоцентре

В павильоне центра разместят пять – десять прививочных кабинок, сообщили SIA.RU в администрации области.

Вакцинацию будут вести медицинские сотрудники, помогать им будут студенты-медики, имеющих доступ к такой работе. Сейчас идёт подбор кадров. Ставить прививки будут без предварительной записи всем желающим, в том числе организованным группам, например, сотрудникам предприятий.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова отметила, что вакцинация от коронавирусной инфекции ведётся в два этапа, оба компонента желательно вводить в одном и том же пункте. Это позволяет вести учёт прививающихся и прогнозировать доставку иммунопрепарата.

Сейчас в Иркутске работает три аналогичных мобильных пункта вакцинации, они находятся в крупных торговых центрах города. По предварительной записи поставить прививку можно в любой поликлинике.

13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.