Новости

Затяжные дожди и грозы прогнозируют в Иркутской области

По информации Иркутского управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды, 15 июля ночью местами в южных и верхнеленских районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, ливни, грозы.

По риску неблагоприятных метеорологических явлений органам местного самоуправления даны рекомендации по проведению превентивных мероприятий.

Обеспечен информационный обмен диспетчерских служб объектов экономики с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований и оперативно-дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области. Проводится мониторинг складывающейся обстановки.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании