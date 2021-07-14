Участники международного заплыва финишировали на пляже Якоби в Иркутске

Участники плыли по Байкалу 120 км, передает корреспондент ТАСС.

Участниками заплыва стали опытные пловцы из России, США, Италии, Франции, Южно-Африканской Республики, Марокко. Они стартовали в понедельник в 11:00 в селе Выдрино в Республике Бурятия и спустя 30 часов финишировали на пляже Якоби Иркутского водохранилища. На дистанции пловцы сменяли другу друга, а на финиш вышли все вместе.

Заплыв проводился с целью привлечения внимания к экологическим проблемам Байкала. Организаторы мероприятия – Иркутская региональная общественная организация «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы», правительство Иркутской области.