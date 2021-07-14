В Иркутске группа злоумышленников похищала майнинговые аппараты

Ими оказались пятеро жителей областного центра, четверо из которых ранее привлекались к уголовной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проведены обыски по местам проживания подозреваемых, а также в арендованном ими контейнере. Обнаружено около 60 единиц оборудования для осуществления операций по добыче криптовалюты. По оценкам специалистов, стоимость данных машин превышает 6 миллионов рублей. Кроме того, изъяты денежные средства, флеш-накопители, сим-карты и иные вещественные доказательства.

Следователями возбуждены уголовные дела. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.