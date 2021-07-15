На пороге перемен. Что ждет БрАЗ в ближайшем будущем

15 июля 2021 года Братскому алюминиевому заводу исполняется 55 лет. Завод пережил несколько экономических кризисов, санкции, смену собственника и пандемию. О том, как развивается металлургический гигант сегодня и какие перемены ждут его уже в ближайшее время, – в материале SIA.RU.

Треть алюминия России – в Братске

Решение о строительстве Братского алюминиевого завода Министерство цветной металлургии СССР приняло еще в декабре 1955 года – после обследования районов Братска и Усолья-Сибирского. Годом ранее на Ангаре уже началось возведение Братской ГЭС, которая по сей день снабжает БрАЗ электроэнергией. На проектирование и строительство алюминиевого гиганта ушло больше 10 лет.

– Первый электролизер № 1224 был запущен 15 июля 1966 года. Эта дата и считается Днем рождения завода, а время пуска агрегата – 12 часов 20 минут – вписано в золотую летопись Братского алюминиевого гиганта, – рассказали в пресс-службе БрАЗа.

Полной проектной мощности БрАЗ достиг в 1975 году, когда был сдан в эксплуатацию последний, 25 корпус по выпуску алюминия высокой чистоты. А на максимальную мощность завод вышел в 2008-м: его производительность достигла 1 миллиона тонн в год.

– Таковой она остается и по сей день, – сообщили на заводе. – Это примерно треть выработки всех алюминиевых заводов компании РУСАЛ. За 55 лет работы на БрАЗе было произведено 44,5 миллионов тонн алюминия.

На заводе выпускают первичный алюминий и сплавы на его основе в виде мелкой и Т-образной чушки, катанки и плоских слитков. Продукция поставляется на российский рынок, в страны СНГ, Европы, Азии, США и Японию.

Миллиард на городскую инфраструктуру

В состав РУСАЛа, основанного предпринимателем Олегом Дерипаска, завод вошел в 2000 году. На заводе сразу начались преобразования: изменение системы производства, экологическая модернизация.

– Сейчас на БрАЗе трудится более 4 тысяч человек. Но БрАЗ – это не только рабочие места со стабильной зарплатой, но и серьезные вливания в городскую инфраструктуру. В прошлом году было инвестировано 903 млн рублей в строительство медицинского центра и других общественных объектов, – рассказали на БрАЗе. – Пандемия COVID-19 застала врасплох многих: к борьбе с новым вирусом оказались не готовы ни люди, ни компании, ни медицина. Строительство больниц в рамках частно-государственного партнёрства стало одним из выходов из критической ситуации. Так, Олег Дерипаска инициировал строительство семи современных специализированных медицинских центров на Урале и в Сибири, один из которых был построен в Братске.

Новые технологии и Миниполисы

Сегодня Братский металлургический гигант находится на пороге серьезных перемен. На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин заявил о намерении выделить активы с более высоким углеродным следом в новую компанию и переименовать оставшуюся часть в AL+, а также о готовности начать масштабную экологическую перестройку четырех алюминиевых заводов РУСАЛа, в том числе и Братского.

– В Братске будут установлены новые корпуса электролиза, где будет применена новейшая технология, которая была опробована на производственной площадке Саяногоского алюминиевого завода и зарекомендовала себя с очень хорошей стороны, – рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Есть заключение экспертов об экологической эффективности этого оборудования, и мы понимаем, что у нас будет ноль выбросов бензапирена, в десять раз снизятся выбросы фтористых соединений, расход электроэнергии порядка 20 процентов будет ниже на этих электролизерах. И уже они есть, уже они работают. И значительный экономический эффект, который в совокупности с экологическим принесет очень серьезное продвижение развития алюминиевой промышленности не только в компании РУСАЛ, но и в мире.

Кроме новых заводов компания планирует начать строить для своих работников высококачественные микрорайоны «РУСАЛ Миниполис». Это будут целые жилые комплексы со своей школой, больницей, детским садом, бассейном и т.д. В Братске сейчас идет поиск площадки – в качестве места строительства рассматривается территория, расположенная в западной части 25 микрорайона.

– Планы на будущее у БрАЗа грандиозные – это и строительство нового производства, и возведение микрорайона для заводчан. Это означает дальнейшее развитие и стабильность не только для БрАЗа и его сотрудников, но и для города в целом, – уверены в компании.