Российские семьи назвали минимальный доход для сведения концов с концами

Финансовые затруднения испытывают 75,7% домохозяйств в России, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. руб. – на 2,5 тыс. больше, чем два года назад, подсчитал Росстат на основе масштабного опроса. Без финансовых затруднений живет около четверти семей

Опрос населения во всех регионах проводился в октябре-ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне 2021 года. Вопросы покрывают такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы и т.д.

В разрезе социально-демографических групп больше всего эта сумма выросла для молодых семей с детьми (на 17%, до 80,9 тыс. руб.) и для семей с детьми-инвалидами (на 13%, до 88,4 тыс. руб.). Точная формулировка вопроса была такой: «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?» То есть необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно. Прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тыс. руб. на душу населения.