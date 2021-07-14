Названы сроки вакцинации подростков

В Москве уже проходит исследование «Спутника V» для детей 12-17 лет, передает РИА Новости слова главы центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», – рассказал Гинцбург о ходе испытаний.

Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.