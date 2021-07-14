Опыт развития сельского туризма представила Иркутская область на совещании в Совете Федерации

Илья Сумароков отметил, что сельский туризм является одним из приоритетных направлений в Иркутской области, сообщили SIA.RU в правительстве области.

Илья Сумароков отметил, что сегодня центром притяжения туристов в Иркутскую область является озеро Байкал. Между тем, с точки зрения наличия культурного разнообразия, потенциальными районами для развития агротуризма также являются Заларинский, Усольский, Нижнеудинский районы. Есть удачные примеры развития сельского туризма и в других территориях: Качугском, Зиминском, Заларинском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах. Проработка этих маршрутов позволит, в том числе, снизить антропогенную нагрузку на прибайкальскую территорию.

Совещание провела председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. Участие в нём приняли также заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, сенаторы и представители федеральных и региональных органов государственной власти.

Обсуждались вопросы государственной политики в сфере развития сельского туризма, использования сельского туризма как инструмента развития агробизнеса, были представлены успешные региональные практики и проблемы, препятствующие развитию агротуризма.

– Сельский туризм в период пандемии стал активно набирать свою популярность. Это и агрофермы, и этнодеревни. Доля его в России пока около 2% в общей структуре доходов туристкой отрасли. Однако в стране есть все предпосылки для развития этого вида туризма, – отметила Инна Святенко.

Инна Святенко напомнила, что обеспечение развития сельского туризма в рамках реализации государственной политики по стимулированию спроса на туристские услуги предусматривается Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года. С 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон, направленный на развитие сельского туризма. Он вводит понятие «сельский туризм», закрепляет полномочия на федеральном и региональном уровнях, а также права органов местного самоуправления при реализации мер по развитию сельского туризма.