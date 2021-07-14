Более 400 мероприятий запланировано в честь 85-летнего юбилея Иркутской области

Иркутская область в 2022 году отпразднует 85-летний юбилей. Губернатор Игорь Кобзев поручил разработать план основных мероприятий к 1 октября. Уже сейчас в нём более 400 событий. 120 из них – областного и межрегионального значения, около 300 намерены провести муниципальные образования.

– В юбилейный год мы проведём большой цикл социально-значимых, торжественных и памятных мероприятий. Они напомнят о становлении Иркутской области, её достижениях и передовых открытиях в области промышленного производства, сельского хозяйства, космонавтики, медицины, науки и искусства. Исполнительная и законодательная власти Иркутской области должны обеспечить своевременное и качественное проведение всех праздничных мероприятий, – сказал Игорь Кобзев.

К юбилейному году будет разработана праздничная символика. Принять участие в её подготовке приглашают креативную молодёжь региона.

В день основания области, 27 сентября, в музыкальном театре запланирован торжественный приём Губернатора Иркутской области.

В течение юбилейного года в регионе пройдут крупные события в сфере культуры. Среди них – Международный фестиваль «Этим летом в Иркутске», посвящённый творчеству известных иркутских писателей Валентина Распутина и Александра Вампилова. В рамках фестиваля состоится более 30 мероприятий. Среди них – кинопоказы, творческие встречи, спектакли, выезды в муниципальные образования области, торжественные вечера, фото- и книжные выставки.