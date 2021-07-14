Суд поддержал решение ФАС в отношении Центрального рынка Иркутска

Арбитржаный суд подтвердил правоту Иркутского УФАС России, которое на 8,5 млн оштрафовало МУП «Центральный рынок» г. Иркутска. Об этом говорится на сайте антимонопольного ведомства.

В декабре 2019 года Иркутское УФАС признало виновным «Центральный рынок» в заключении антиконкурентного соглашения с ООО ЧОП «Кодекс». Была применена мера ответственности за допущенное административное правонарушение в виде административного штрафа в размере 8 562 900 (восьми миллионов пятисот шестидесяти двух тысяч девятисот) рублей.