ФНС сообщила о новых льготах при налогообложении имущества

Они касаются транспортных средств и земельных участков.

ФНС России разъяснила условия применения новых льгот при налогообложении имущества, установленных Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Так, с налогового периода 2020 года от транспортного налога освобождены весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил, зарегистрированные до дня вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ.

С налогового периода 2021 года от налогообложения освобождаются земельные участки религиозных организаций, предназначенные для размещения зданий, строений и сооружений религиозного и благотворительного назначения.

С 2022 года в случае изъятия (отчуждения) транспортного средства у его собственника исчисление транспортного налога будет прекращаться с первого числа месяца, когда такое транспортное средство было принудительно изъято, а не с даты снятия его с учета в регистрирующих органах (ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России, органах гостехнадзора и т.п.). Об этих обстоятельствах налогоплательщик сможет проинформировать налоговый орган в специальном заявлении.

Для организаций – владельцев железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, действие льготной ставки по налогу на имущество, не превышающей 1,6%, продлено на 2022-2023 гг.

С 2022 года в отношении прекратившего существование объекта налогообложения исчисление налога на имущество организаций будет прекращаться с первого числа месяца его гибели или уничтожения, а не с даты снятия с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения прав на него. Для этого потребуется представить в налоговый орган заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения.