Банк «Солидарность» подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Банк стал партнером Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по реализации разработанной Фондом программы развития финансирования малого и среднего бизнеса Москвы.

Программа предусматривает предоставление Фондом поручительств перед Банком за субъекты малого и среднего бизнеса Москвы при кредитовании, предоставлении банковских гарантий, открытии аккредитивов.

Соглашения между Фондом и Банком подписаны в целях расширения системы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы.

Ознакомиться с программами Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы можно на официальном сайте Фонда по адресу https://www.mosgarantfund.ru/».