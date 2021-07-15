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Банк Уралсиб начислит клиентам 1 500 рублей дополнительно к «школьной» выплате

Банк Уралсиб запустил акцию «1500 бонусных рублей к школьной выплате». Ее участниками станут клиенты банка, на счета которых поступила единовременная государственная выплата для подготовки детей к школе в размере 10 000 рублей на одного школьника.

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Бонусные рубли будут начислены автоматически на карты Банка Уралсиб, подключенные к программе лояльности «Уралсиб Бонус» – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поступления выплаты. Один бонусный рубль равен одному российскому рублю. Бонусная сумма будет начислена дополнительно в расчете на каждого ребенка, имеющего право на государственную «школьную» выплату.

Подробные условия акции размещены на сайте банка. Узнать больше о программе Уралсиб Бонус Вы можете здесь. Также свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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