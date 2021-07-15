Корпоративный портал ПСБ "Ньютон" получил международную премию 2021 Intranet & DIgital Workplace Awards

Внутренний корпоративный портал ПСБ «Ньютон» признан лучшим по версии международной премии 2021 Intranet & DIgital Workplace Awards. «Ньютон» стал победителем в номинации «Классический интранет». Жюри высоко оценило продуманный дизайн портала, ориентированность на потребности сотрудников и интеграцию с другими системами банка. В премии участвовало несколько десятков лауреатов из России, США, Германии, Великобритании и других стран.

Портал «Ньютон» является внутренней разработкой банка на основе платформы Битрикс24. Продукт объединяет в себе современное медиа, социальную сеть, внутренние сервисы и инструменты управления командой ПСБ.

Директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова отметила: «ПСБ – один из крупнейших банков страны, у нас работает более 16 тысяч человек по всей России, и все они должны иметь эффективный инструмент коммуникации. С помощью корпоративного портала «Ньютон» сотрудники могут оперативно получить необходимую информацию о новостях банка, доступ к его услугам, инструментам для руководителей и управлением собственной эффективностью. Таким образом, новый интранет «Ньютон» стал полноценным внутренним медиа с кросс-функциональными командами и внутренними сообществами, который помогает сплачивать коллектив».

Премия Intranet & DIgital Workplace Awards проводится 15-й год. Участниками премии являются компании из Европы, США и Австралии, представляющие свои корпоративные порталы и системы организации цифрового рабочего места, улучшающие опыт сотрудников.