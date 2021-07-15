На портале госуслуг открыли форму подачи заявления на «школьные» выплаты

Портал Госуслуг открыл форму для отправки заявления на «школьные» выплаты для всех россиян. Теперь те родители, которые ранее не использовали портал для оформления «детских» выплат и не получили персональные уведомления, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Тем, кто уже подал заявления в ответ на уведомления, дополнительных действий предпринимать не нужно.

«Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда», – прокомментировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Ранее стало известно, что четыре российских банка готовы приумножить государственные выплаты, «накинув» ещё 1-2 тысячи рублей и предложив дополнительные бонусы.