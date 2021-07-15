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На портале госуслуг открыли форму подачи заявления на «школьные» выплаты

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Портал Госуслуг открыл форму для отправки заявления на «школьные» выплаты для всех россиян. Теперь те родители, которые ранее не использовали портал для оформления «детских» выплат и не получили персональные уведомления, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Тем, кто уже подал заявления в ответ на уведомления, дополнительных действий предпринимать не нужно.

«Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда», – прокомментировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Ранее стало известно, что четыре российских банка готовы приумножить государственные выплаты, «накинув» ещё 1-2 тысячи рублей и предложив дополнительные бонусы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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