Сколько нужно денег, чтобы свести концы с концами?

Российской семье нужно минимум 60,9 тыс. руб. в месяц для того, чтобы «свести концы с концами». Это на 2,5 тыс. больше, чем два года назад, говорится в исследовании Росстата. Для многодетных семей эта сумма составляет 84,9 тыс. руб. Для молодых семей с детьми — 80,9 тыс. руб., для молодых семей без детей — 75,5 тыс. руб., неполных семей — 67,2 тыс. руб. состоящих только из пенсионеров — 41,2 тыс. руб., отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– На самом деле понятно, что цифры достаточно условные, – подчеркивает эксперт «Альпари». – Уровень цен сильно отличается в зависимости от региона. Плюс у части россиян осталась традиция еще с советских времен занижать уровень своих материальных потребностей, тогда правильным считалось быть бедным. Естественно, жизнь дорожает, инфляция сейчас на пике за много лет, соответственно, эта тенденция находит отражение и в предпочтениях, и оценках россиян. Пандемия несколько поменяла потребительское поведение. Россияне стали меньше ходить на фитнесс, в аквапарки, посещать рестораны и кафе, часть потребительских расходов ушло в онлайн, увеличились расходы на дорогие смартфоны и прочую электронику.

Часто финансовые требования россиян сравнивают с цифрами номинальной заработной платы. Однако, не стоит забывать, что она по факту сильно занижена, то есть часть россиян получает зарплату в конвертах. Сумма данных выплат составляет порядка 15 трлн руб. в год. Последний год на доходы россиян существенно стал влиять фондовый рынок. В России почти 13 млн брокерских счетов, с семьями это 30-40 млн. Так что индекс МосБиржи для многих россиян значительно важней курса доллара.

Международные рейтинговые агентства, независимые финансовые дома и российское правительство полагает, что рост реальных частных доходов в ближайшие годы составит несколько процентов в год. На фоне санкций данный прогноз выглядит очень вероятным.