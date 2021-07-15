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Пилоты попросили Мишустина допустить в Россию иностранные вакцины от COVID-19

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой ускорить ввод иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок. Документ был направлен в правительство 8 июля, сообщают "Ведомости".

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Профсоюз сообщил, что из-за непризнания российских вакцин в ряде стран экипаж должен «непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов».

В документе глава ШПЛС Игорь Дельдюжов указывает, что российские вакцины, в том числе «Спутник V», пока не одобрены профильными международными организациями. При этом Россия обращалась в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для регистрации вакцины еще в январе. Однако Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пока рекомендованы семь иностранных вакцин, в том числе препараты фармкомпаний американской Pfizer и англо-шведской AstraZeneca.

«Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок», – говорится в письме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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