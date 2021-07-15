Кудрин раскритиковал налоговые изменения

Минфин представил оценку необходимости повышения собираемости налогов на 400 млрд рублей, передает ТАСС.

«По акцизам на алкоголь дополнительное повышение будет связано с увеличением завоза из соседних стран ЕврАзЭС, где таких высоких акцизов нет, поэтому мы, скорее всего, не получим прогнозируемых доходов», – пояснил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он призвал очень осторожно относиться к такого рода изменениям и помнить, что правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся.