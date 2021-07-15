Минпромторг опровергает недостаток соли в магазинах

О срыве поставок сообщили производители.

Дефицита соли в магазинах пока не наблюдается, сообщили РБК в Минпромторге со ссылкой на информацию от крупнейших торговых сетей, ценовая ситуация также стабильная. Так в ведомстве отреагировали на сообщения производителей соли о дефиците полувагонов, что в свою очередь может грозить срывом поставок.

В Минпромторге отметили, что находятся в постоянном рабочем контакте с торговыми сетями, отраслевыми ассоциациями и союзами производителей. Из-за нехватки полувагонов для транспортировки продукции колебания цен пока не возникло: в первой половине июля цена на соль составила 14 руб. за 1 кг, что на 0,9% больше, чем цена на начало 2021 года, отметили в министерстве со ссылкой на данные Росстата.

О нехватке вагонов ранее заявил Руспродсоюз. Исполнительный директор объединения Дмитрий Востриков написал письмо главе Минтранса Виталию Савельеву, в котором рассказал, что собственники вагонов гарантируют соледобывающим предприятиям поставку вагонов в объеме, почти в два раза меньшем, чем необходимо. По данным Руспродсоюза, за последние три месяца ставки на предоставление подвижного состава увеличились на 40%, а собственники и операторы резко сократили предложение свободного под загрузку парка.