Ограничение на закупку мусорных баков отменят в России

Для раздельного сбора мусора из нужно около 400 тыс., передает РБК.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию, в конце июня поручила разработать и внести в правительство проект постановления, снимающий ограничение в 1% от необходимой валовой выручки, который региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов могли тратить на закупку мусорных контейнеров. Речь идет в первую очередь о контейнерах для раздельного сбора отходов.

Об этом говорится в поручении вице-премьера, которое она направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минэкономразвития, Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО).

Существующее ограничение было установлено ФАС в целях недопущения роста тарифа на обращение с отходами выше инфляции. «ФАС подготовила указанный проект постановления правительства и разместит его на федеральном портале нормативно-правовых актов», – сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В 2020 году правительство согласовало выделение 1 млрд руб. из бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, но деньги так и не дошли до регионов и вернулись в бюджет. Этой суммы должно было хватить на закупку примерно 70 тыс. контейнеров, сообщала пресс-служба правительства. В 2021 году на эти цели предполагается выделить такую же сумму и, как утверждает Галичева, соответствующий акт правительства «в высокой степени готовности».