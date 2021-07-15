За прошедшие сутки 33 жителя Иркутской области скончались от коронавируса

С начала пандемии в Приангарье от новой инфекции умерло 3 283 человека.

В Иркутской области за последние сутки выявлено 389 новых случаев COVID-19. Это очередной рекорд. Всего с начала пандемии заболели 79 тысяч человек. Такие данные опубликовал 15 июля региональный оперштаб.

В больницах находятся 5,8 тысячи человек. Выздоровели за последние сутки 157 человек, скончались – 33.

13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.