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За прошедшие сутки 33 жителя Иркутской области скончались от коронавируса

С начала пандемии в Приангарье от новой инфекции умерло 3 283 человека.

В Иркутской области за последние сутки выявлено 389 новых случаев COVID-19. Это очередной рекорд. Всего с начала пандемии заболели 79 тысяч человек. Такие данные опубликовал 15 июля региональный оперштаб.

В больницах находятся 5,8 тысячи человек. Выздоровели за последние сутки 157 человек, скончались – 33.

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13 июля стало известно, что в Иркутске открыли ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы. Это будет самый большой в регионе госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 – в нем развернут 800 коек. В течение недели из больницы выпишут или переведут в другие медицинские организации пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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