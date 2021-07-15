Разведение костров на дачных участках предлагает разрешить МЧС

Ведомство считает, что запреты на разведение костров и сжигание мусора на дачных участках костров можно отменить, передает РБК.

МЧС подготовило изменения Правил противопожарного режима России, которые отменяют запрет на разведение на дачных участках костров, а также на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предлагает исключить слова «разводить костры» из пункта 66 Правил противопожарного режима, в котором говорится о запрещенных действиях на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных в населенных пунктах. Кроме того, предлагается убрать из пункта слова «а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов».

Правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года, после чего они должны быть пересмотрены. За их нарушение предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности). Максимальный штраф для гражданского лица – в случае пожара из-за такого нарушения – до 5 тыс. руб.