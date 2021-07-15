В Иркутской области на 12% выросли налоговые поступления

Консолидированный бюджет уже получил 70,0 миллиардов рублей за пять месяцев с начала 2021 года. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 12% или более чем на 7 млрд рублей, сообщили SIA.RU в ФНС Иркутской области.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 77,7%, региональные – 12,6%, местные – 1,4% и специальные налоговые режимы – 8,3%.

– Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 39% доходов, и налог на доходы физических лиц (36%). Кроме того, доля имущественных налогов составила 14%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам – более 8%. Увеличение поступлений обеспечено по всем источникам консолидированного бюджета региона, – сообщают в ФНС.

Платежи налога на прибыль организаций составили 27 млрд рублей, что на 769 млн рублей или 3% выше уровня аналогичного периода 2020 года: рост поступлений, главным образом, обеспечили структурные подразделения, головные организации которых находятся за пределами региона.

В консолидированный бюджет Иркутской области поступило 25 млрд рублей налога на доходы физических лиц, темп его роста составил более 114% (или на 3 млрд рублей) и опережает темп роста фонда заработной платы.

Увеличились поступления налога на имущество организаций более чем на 1 млрд рублей.

Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 728 млн рублей, что на 98 млн рублей или 16% выше уровня аналогичного периода прошлого года.